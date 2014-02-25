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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 07:45 BJT

《全球汇市》日圆小幅上涨，人民币动向受瞩目

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3746 1.3745 +0.01 +0.01 1.3745

美元/日圆 102.15 102.22 -0.07 -2.99 105.30

欧元/日圆 140.42 140.50 -0.06 -2.98 144.73

美元/瑞郎 0.8868 0.8865 +0.03 -0.67 0.8928

英镑/美元 1.6681 1.6679 +0.01 +0.76 1.6556

美元/加元 1.1084 1.1081 +0.03 +4.37 1.0620

澳元/美元 0.9011 0.9019 -0.09 +1.10 0.8913

新西兰元/美元 0.8324 0.8326 -0.02 +1.44 0.8206

澳元/日圆 92.050 92.190 -0.15 -1.92 93.850

新西兰元/日圆 85.030 85.110 -0.09 -1.60 86.410

英镑/日圆 170.40 170.49 -0.05 -2.25 174.33

澳元/新西兰元 1.0818 1.0823 -0.05 -0.28 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧/朱晓军/王兴亚；审校 徐文焰)
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