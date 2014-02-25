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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 07:56 BJT

《中国报摘》--中国证券报2月26日

* 头版头条:

--从房价、人民币汇率到A股，有关抛售中国资产的声音不断加大。在国内市场信心变得虚弱的同时，许多海外机构仍坚定长期人民币升值，部分海外资金仍在寻找更多渠道，配置更多中国资产。

* 其他:

--民主党派今年提交的两会提案明显加大了对资源环境问题的关注度，民建中央在提案中建议加快环保法修改。

--中国证券业协会发布券商全面风险管理规范等两个规定，要求证券公司的流动性覆盖率和净稳定资金率应在今年底之前达到80%，2015年6月30日前达到100%。

--华联股份 称，公司与阿里巴巴 签署合作框架协议，双方拟尝试建立o2o合作关系。

--TCL集团 董事长李东生表示，公司将以互联网思维全面构建TCL集团的转型和新商业模式，力争五年内再造一个TCL，服务收入将占到公司整体营收的半壁江山。

--据安徽省经贸委网站，到2017年，江淮汽车集团将在合肥投资125.5亿元人民币，新建轻卡基地、重卡和发动机合资项目等，新增销售收入357.5亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 林琦；审校 曾祥进)
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