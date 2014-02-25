《中国报摘》--中国证券报2月26日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 头版头条:
--从房价、人民币汇率到A股，有关抛售中国资产的声音不断加大。在国内市场信心变得虚弱的同时，许多海外机构仍坚定长期人民币升值，部分海外资金仍在寻找更多渠道，配置更多中国资产。
* 其他:
--民主党派今年提交的两会提案明显加大了对资源环境问题的关注度，民建中央在提案中建议加快环保法修改。
--中国证券业协会发布券商全面风险管理规范等两个规定，要求证券公司的流动性覆盖率和净稳定资金率应在今年底之前达到80%，2015年6月30日前达到100%。
--华联股份 称，公司与阿里巴巴 签署合作框架协议，双方拟尝试建立o2o合作关系。
--TCL集团 董事长李东生表示，公司将以互联网思维全面构建TCL集团的转型和新商业模式，力争五年内再造一个TCL，服务收入将占到公司整体营收的半壁江山。
--据安徽省经贸委网站，到2017年，江淮汽车集团将在合肥投资125.5亿元人民币，新建轻卡基地、重卡和发动机合资项目等，新增销售收入357.5亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦；审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申