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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 07:58 BJT

《香港报摘》--经济日报2月26日

* 要闻版头条：

--中央政府昨突然宣布取消原定今年9月在香港举行的亚太经济合作组织财长会议。接近中方消息人士指，突然取消会议，除了技术原因，也与香港占领中环行动有关，因中央要保证会议顺利及安全举行。

* 其他：

--新卖地计划明天出笼，为配合大屿山及九龙东发展，东涌第53区酒店地及九龙湾祥业街写字楼地，将会获纳入卖地计划，新增商业楼面逾300万平方尺，涉逾1,000间客房。

--腾讯控股 Wechat下载量突破1亿户，高盛发报告力撑，看好内地互联网市场及微信支付前景，上调其目标价至全城最牛的700港元。

--新创建 去年12月斥23.56亿港元购北京首都机场 8.84%股权后，继续增持，截至周一累计持股增至10.3%。执行董事曾荫培指，故集团看好首都机场前景，未来会在可行范围内继续增持，惟不会大量增持。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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