《香港报摘》--经济日报2月26日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 要闻版头条：
--中央政府昨突然宣布取消原定今年9月在香港举行的亚太经济合作组织财长会议。接近中方消息人士指，突然取消会议，除了技术原因，也与香港占领中环行动有关，因中央要保证会议顺利及安全举行。
* 其他：
--新卖地计划明天出笼，为配合大屿山及九龙东发展，东涌第53区酒店地及九龙湾祥业街写字楼地，将会获纳入卖地计划，新增商业楼面逾300万平方尺，涉逾1,000间客房。
--腾讯控股 Wechat下载量突破1亿户，高盛发报告力撑，看好内地互联网市场及微信支付前景，上调其目标价至全城最牛的700港元。
--新创建 去年12月斥23.56亿港元购北京首都机场 8.84%股权后，继续增持，截至周一累计持股增至10.3%。执行董事曾荫培指，故集团看好首都机场前景，未来会在可行范围内继续增持，惟不会大量增持。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申