金砖国家：2月25日股汇市收盘纵览

路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月25日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低2.88点至955.54点。

中国股市：沪综指收低逾2%创五个月最大单日跌幅，个股全线下挫

中国汇市：人民币单日贬幅为逾两年来最大，收位6.1266元弱于中间价

香港股市：受中国房地产业忧虑拖累下滑，华润创业跳水

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拉美股市：MSCI明晟新兴市场指数 跌0.3%至955.54点，但MSCI明晟拉美指数 跌1.63%至2,922.08点，巴西股市Bovespa指数 跌1.43%报46,715.91点。

拉美汇市：巴西雷亚尔连升第五日，因投资人对巴西财政前景看法转变

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南非股市：延续跌势，跌幅略超1%，因兰特上扬给Anglo American 等资源类股造成压力。指标Top-40绩优股指数 跌1%，报42,442.25点。综合指数 下滑0.9%，报46,956.75点。

南非汇市：兰特兑美元上升，此前公布的去年第四季GDP优于预期

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印度股市：连涨第三天，并创一个月收盘高位，软件类股上扬，因对美国业务前景持续乐观，且外资买盘也扶助提升市场人气。指标BSE指数 收升0.2%或41.03点至20,852.47点；NSE指数 上扬0.23%或13.95点，收报6,200.05点。

印度汇市：印度卢比连涨第三天，为两个月来最长连涨纪录，因印度一企业海外发债继续带动美元流入，且国内股市上涨也有所助益。卢比兑美元 收在61.9350/9450， 周一收盘报62.07/08。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,306.370点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌10.16点或1.41%，至710.01点。