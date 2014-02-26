金砖国家：2月25日股汇市收盘纵览

中国企业：滴滴出行将筹集50亿美元，用于海外扩张
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月25日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低2.88点至955.54点。
中国股市：沪综指收低逾2%创五个月最大单日跌幅，个股全线下挫
中国汇市：人民币单日贬幅为逾两年来最大，收位6.1266元弱于中间价
香港股市：受中国房地产业忧虑拖累下滑，华润创业跳水
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拉美股市：MSCI明晟新兴市场指数 跌0.3%至955.54点，但MSCI明晟拉美指数 跌1.63%至2,922.08点，巴西股市Bovespa指数 跌1.43%报46,715.91点。
拉美汇市：巴西雷亚尔连升第五日，因投资人对巴西财政前景看法转变
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南非股市：延续跌势，跌幅略超1%，因兰特上扬给Anglo American 等资源类股造成压力。指标Top-40绩优股指数 跌1%，报42,442.25点。综合指数 下滑0.9%，报46,956.75点。
南非汇市：兰特兑美元上升，此前公布的去年第四季GDP优于预期
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印度股市：连涨第三天，并创一个月收盘高位，软件类股上扬，因对美国业务前景持续乐观，且外资买盘也扶助提升市场人气。指标BSE指数 收升0.2%或41.03点至20,852.47点；NSE指数 上扬0.23%或13.95点，收报6,200.05点。
印度汇市：印度卢比连涨第三天，为两个月来最长连涨纪录，因印度一企业海外发债继续带动美元流入，且国内股市上涨也有所助益。卢比兑美元 收在61.9350/9450， 周一收盘报62.07/08。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,306.370点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌10.16点或1.41%，至710.01点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.63%至35.7050卢布；卢布兑欧元 跌0.66%至49.0800卢布。(完) (整理 李爽 审校 张荻)
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。
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