韩国个股：现代汽车拟推新款高档汽车，抢攻德国豪华车客户

路透伦敦2月25日 - 韩国汽车厂商现代 将试图以下个月推出的新款高价Genesis汽车，来吸引包括外交官在内的高档阶层欧洲买家舍弃德国豪华车款。

现代汽车周二表示，其将在下周日内瓦国际车展上，在欧洲推出最新款Genesis轿车，同时并关注德国高级轿车的情况。现代汽车向来攻占大众市场，如今聚焦高档车。

宝马汽车(BMW) 、奥迪 和戴姆勒 等数家汽车厂商，在英国等国家称霸高档车市场，德国品牌的汽车在英国高档车市场的市占率更是超过八成。

现代汽车欧洲部门副总裁暨营运长Allan Rushforth并未提供新款车的售价，但表示只有相当少数的汽车会上市，且聚焦于利基客户。

他表示，“我们会针对特定目标客户销售，我估计，每年这些车的销售量不到1,000辆。”

他对在伦敦的记者表示，公司目标是提高在欧洲的认知度。现代周二表示，自1977年在欧洲开始经营以来，其欧洲销售量已达600万辆。