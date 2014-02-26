韩国个股：现代汽车拟推新款高档汽车，抢攻德国豪华车客户

《汇市简讯》欧洲开盘：特朗普称不会废除NAFTA，加元和墨西哥披索上涨
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
路透伦敦2月25日 - 韩国汽车厂商现代 将试图以下个月推出的新款高价Genesis汽车，来吸引包括外交官在内的高档阶层欧洲买家舍弃德国豪华车款。
现代汽车周二表示，其将在下周日内瓦国际车展上，在欧洲推出最新款Genesis轿车，同时并关注德国高级轿车的情况。现代汽车向来攻占大众市场，如今聚焦高档车。
宝马汽车(BMW) 、奥迪 和戴姆勒 等数家汽车厂商，在英国等国家称霸高档车市场，德国品牌的汽车在英国高档车市场的市占率更是超过八成。
现代汽车欧洲部门副总裁暨营运长Allan Rushforth并未提供新款车的售价，但表示只有相当少数的汽车会上市，且聚焦于利基客户。
他表示，“我们会针对特定目标客户销售，我估计，每年这些车的销售量不到1,000辆。”
他对在伦敦的记者表示，公司目标是提高在欧洲的认知度。现代周二表示，自1977年在欧洲开始经营以来，其欧洲销售量已达600万辆。
现代汽车藉由进军高档车市场来提高品牌形象，该公司希望在2020年将其欧洲市场的市占率从3.4%提高至5%。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
路透赫尔辛基4月27日 - 芬兰网络设备生产商诺基亚(Nokia)周四公布，在成本削减措施的帮助下季度获利超过预期，该公司重申了2017年网络业务营收下降的预估。
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)