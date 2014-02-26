路透调查：美国上周原油库存料增加，油品库存或减少

《汇市简讯》欧洲开盘：特朗普称不会废除NAFTA，加元和墨西哥披索上涨
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
路透2月25日 - 周二的路透调查显示，上周美国商业原油库存料增加；而油品库存则料减少。
路透查访的九名分析师平均预估，2月21日止当周美国原油库存料增加120万桶。
“原油供应预计会出现季节性增长，因每日进口可能反弹到750万桶以上，”Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示，“季节性因素显示，原油将增加近200万桶。”
调查平均估计，包含取暖油和柴油在内的馏分油库存上周料下降120万桶；而汽油库存则料减少100万桶。
2月21日止当周炼厂产能利用率料下降0.1个百分点，此前一周为86.8%。
美国石油协会(API)周二公布的数据显示，最近一周原油库存增加82.2万桶，汽油库存减少31.4万桶，馏分油库存减少69.3万桶。(完) (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
路透赫尔辛基4月27日 - 芬兰网络设备生产商诺基亚(Nokia)周四公布，在成本削减措施的帮助下季度获利超过预期，该公司重申了2017年网络业务营收下降的预估。
路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。