版本:
中国
货币新闻 | 2014年 2月 26日 星期三 08:16 BJT

路透调查：美国上周原油库存料增加，油品库存或减少

路透2月25日 - 周二的路透调查显示，上周美国商业原油库存料增加；而油品库存则料减少。

路透查访的九名分析师平均预估，2月21日止当周美国原油库存料增加120万桶。

“原油供应预计会出现季节性增长，因每日进口可能反弹到750万桶以上，”Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示，“季节性因素显示，原油将增加近200万桶。”

调查平均估计，包含取暖油和柴油在内的馏分油库存上周料下降120万桶；而汽油库存则料减少100万桶。

2月21日止当周炼厂产能利用率料下降0.1个百分点，此前一周为86.8%。

美国石油协会(API)周二公布的数据显示，最近一周原油库存增加82.2万桶，汽油库存减少31.4万桶，馏分油库存减少69.3万桶。(完) (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐