路透专访：2015年第二季升息”不无道理“--英央行MPC委员麦卡弗蒂

欧股业绩：空中客车第一季核心获利减少52%，但重申全年目标
路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。
但另一位MPC委员迈尔斯指出，经济闲置产能或许比英国央行估计的相当于国内生产总值(GDP)的1.5%要高，显示利率维持不变的时间可能比预期要久。
麦卡弗蒂周一下午告诉路透，据他了解，应没有哪位MPC委员对闲置产能的估计，与英国央行发布的范围相去太远。
“若有的话，或许是对那种程度的闲置产能将如何转化为薪资压力上，有些细微的差别，而那是我们需要留意的。”他说。
麦卡弗蒂低调回应对于英国房屋市场有过热风险的暗示，称交易仍处于“相对温和的水准”。
“目前说接近房市泡沫或暴涨还太早。”他说。“同时我们正开始看到供应增加，包括房屋兴建，及从房地产仲介那儿得知，二级市场房屋供应都开始增加。”(完) (编译 于春红/王兴亚/张若琪 审校 张涛/徐文焰/张荻)
路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。