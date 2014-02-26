路透专访：2015年第二季升息”不无道理“--英央行MPC委员麦卡弗蒂

但另一位MPC委员迈尔斯指出，经济闲置产能或许比英国央行估计的相当于国内生产总值(GDP)的1.5%要高，显示利率维持不变的时间可能比预期要久。

麦卡弗蒂周一下午告诉路透，据他了解，应没有哪位MPC委员对闲置产能的估计，与英国央行发布的范围相去太远。

“若有的话，或许是对那种程度的闲置产能将如何转化为薪资压力上，有些细微的差别，而那是我们需要留意的。”他说。

麦卡弗蒂低调回应对于英国房屋市场有过热风险的暗示，称交易仍处于“相对温和的水准”。