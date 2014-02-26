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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 08:12 BJT

《香港报摘》--信报2月26日

* 要闻版头条：

--原定今年9月举行的亚太经合组织（APEC）财长会议，突然出现反高潮。中央政府半途改变主意，收回香港的承办权。虽然港府官员极力淡化事件，声称与”占领中环“无关。然而，无论是泛民或建制派议员以至学者都相信，中央的决定是希望减低国际社会对本港政改及“占中”的关注。

* 其他：

--据初步销售文件显示，内地房企阳光100（新股编号2608）计划本周四（27日）开始招股，发行5亿股新股，相当于扩大后股份25%，集资约3亿美元。

--玖龙纸业 董事长张茵表示，行业产能过剩问题应已接近尾声，1月至2月旗下产品价格已分别每吨加价50元人民币。同时，随着废纸等原材料价格回稳，估计全年毛利率将能高于去年，维持原有产能拓展计划，至2016年总产能预计将逾1,400万吨。

--金活医药 宣布收购内地老牌药号芜湖张恒春医药55%股权，执行董事林玉生指出，该宗收购出资近8,000万元人民币，主要看准其独家壮阳药胶囊，更强调年内收购计划不止于此。（完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪)
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