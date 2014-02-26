《香港报摘》--信报2月26日

--原定今年9月举行的亚太经合组织（APEC）财长会议，突然出现反高潮。中央政府半途改变主意，收回香港的承办权。虽然港府官员极力淡化事件，声称与”占领中环“无关。然而，无论是泛民或建制派议员以至学者都相信，中央的决定是希望减低国际社会对本港政改及“占中”的关注。