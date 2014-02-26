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货币新闻 | 2014年 2月 26日 星期三 08:24 BJT

日本热股：Panasonic大涨逾6%，因报导称其与特斯拉汽车合建电池厂

路透东京2月26日 - 日本Panasonic 股价周三盘初跳升逾6%，至三周高点1,271日圆，此前日经新闻报导称，该公司计划与特斯拉汽车(Tesla) 共同建造一家美国汽车电池厂，正邀集数家日本材料供应商共同投资，金额料将超过1,000亿日圆(9.79亿美元) 。

Panasonic是东京证交所主板市场交投第二活跃的个股。(完)

(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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