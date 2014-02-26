日本热股：Panasonic大涨逾6%，因报导称其与特斯拉汽车合建电池厂

《汇市简讯》欧洲开盘：特朗普称不会废除NAFTA，加元和墨西哥披索上涨
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
路透东京2月26日 - 日本Panasonic 股价周三盘初跳升逾6%，至三周高点1,271日圆，此前日经新闻报导称，该公司计划与特斯拉汽车(Tesla) 共同建造一家美国汽车电池厂，正邀集数家日本材料供应商共同投资，金额料将超过1,000亿日圆(9.79亿美元) 。
Panasonic是东京证交所主板市场交投第二活跃的个股。(完)
(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
路透赫尔辛基4月27日 - 芬兰网络设备生产商诺基亚(Nokia)周四公布，在成本削减措施的帮助下季度获利超过预期，该公司重申了2017年网络业务营收下降的预估。
路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。