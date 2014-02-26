《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月26日

路透香港2月26日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较 .(1美元=7.7605港元 ) 美国股市周二小幅收低，道琼工业指数 收跌27.48点，或0.17%，至16,179.66点，自上 日创下的纪录高点领域下滑，因疲弱经济数据抵销了家得宝(Home Depot) 等零售股的涨势。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 159.360 -0.39 20450 12.367 -0.75 中国铝业 9.070 -2.79 35124 2.816 -0.51 中国移动 47.080 -1.22 292003 73.073 -0.17 中国人寿 42.890 -2.12 44715 22.190 -0.72 中石油 101.380 -1.39 38348 7.868 -0.41 中石化 82.080 -1.61 44561 6.370 -0.16 汇丰控股 52.390 -1.23 1942362 81.315 -0.41 中电信 43.420 -3.04 24590 3.370 -0.60 中国联通 12.770 -1.39 214902 9.910 -0.90 兖州煤业 7.330 -1.87 39804 5.688 -0.38 华能国际 35.150 -1.68 9524 6.820 -0.88 南方航空 17.430 -0.11 17651 2.705 0.57 东方航空 17.570 -1.51 7171 2.727 0.63 中芯国际 4.030 -2.42 23773 0.625 -2.27 (完) (整理 梁慧仪)