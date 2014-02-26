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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 08:09 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月26日

路透香港2月26日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较
.(1美元=7.7605港元 )
    
    美国股市周二小幅收低，道琼工业指数 收跌27.48点，或0.17%，至16,179.66点，自上
日创下的纪录高点领域下滑，因疲弱经济数据抵销了家得宝(Home Depot) 等零售股的涨势。
 
    
 公司名称           ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量  ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       159.360   -0.39      20450            12.367      -0.75
 中国铝业                       9.070   -2.79      35124             2.816      -0.51
 中国移动                      47.080   -1.22     292003            73.073      -0.17
 中国人寿                      42.890   -2.12      44715            22.190      -0.72
 中石油                       101.380   -1.39      38348             7.868      -0.41
 中石化                        82.080   -1.61      44561             6.370      -0.16
 汇丰控股                      52.390   -1.23    1942362            81.315      -0.41
 中电信                        43.420   -3.04      24590             3.370      -0.60
 中国联通                      12.770   -1.39     214902             9.910      -0.90
 兖州煤业                       7.330   -1.87      39804             5.688      -0.38
 华能国际                      35.150   -1.68       9524             6.820      -0.88
 南方航空                      17.430   -0.11      17651             2.705       0.57
 东方航空                      17.570   -1.51       7171             2.727       0.63
 中芯国际                       4.030   -2.42      23773             0.625      -2.27
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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