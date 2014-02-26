更新版 1-全球金融：比特币交易平台Mt. Gox突然关闭，虚拟货币遭受打击

竞争对手和遭受损失的投资者指责该交易平台，称其长期以来在安全方面管理松懈。比特币投资者称，尽管Mt. Gox出了问题，但他们对比特币仍有信心。

“Mt. Gox只是几家交易平台之一，它的退出虽然很不幸，但也打开了机会的大门，”比特币交易组织Bitcoin Foundation在声明中称。“这一事件表明，从事比特币交易的个人和会员需要负起责任，在提供可靠服务方面作出表率。”

位于英国的成交量第二大比特币交易平台Bitstamp在其网站中表示，该交易所已经完成对自身系统的审查，不会像Mt. Gox那样遇到交易可塑性问题。另一家比特币交易平台BTC-E也向投资者保证，“在客户交易过程中没有易受攻击的弱点”。

Mt. Gox比特币的价格在2月7日该交易平台暂停提币之前为828.99美元，此后一路下挫，已经跌去83.7%至135美元。

Bitstamp的比特币价格周四触及400美元的低位，自2月7日以来下滑40%，最近一度反弹至517美元。

根据Bitcoincharts的数据，Bitstamp在最近30天有超过80万笔美元交易。而在最近两天中，Bitstamp的交易量超过了Mt. Gox。

六家主要的比特币交易平台纷纷与Mt. Gox划清界限。

“Mt. Gox辜负了用户的信任，但这只是一家公司的行为，并不表示比特币的抗跌性或价值出现问题，也不代表整体数字货币行业，”Coinbase、Kraken、Bitstamp、BTC China、Blockchain以及Circle发布声明称。“就像任何新生行业一样，肯定会有些害群之马需要被清理出去，我们今天看到的就是这样。”(完)