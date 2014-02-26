中国企业：联想控股启动IPO前环保核查，H股整体上市渐行渐近

路透上海2月26日 - 计划在2014年至2016年间在香港H股实现整体上市的中国联想控股，旗下企业近日已陆续启动IPO前的环保核查，这表明其H股上市渐行渐近。

上海证券报周三报导，安徽环保厅和河北省承德市环保局日前刊登公示，受理了联想控股的H股首次公开发行股票的环保核查申请，核查范围为两家酒业公司，均属于联想控股旗下的丰联集团。

丰联集团作为联想控股成员企业，是一家专事经营与管理酒水品牌的公司，尤以白酒业务为重点。但从母公司联想控股层面来看，丰联集团只是联想控股旗下三大业务板块体系中的一个小分支。

联想控股采用母公司的组织架构，业务布局包括核心资产运营、资产管理、“联想之星”孵化器投资三大板块。其中核心资产运营包括IT、房地产、消费与现代服务、化工新材料、现代农业五大行业，目前旗下企业包括：联想集团 、融科智地、丰联集团、神州租车等企业。