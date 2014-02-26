《中国报摘》--其他报纸重要消息2月26日

**上海证券报**

--中国保险行业协会捷足先登，编撰发布行业首个《互联网保险行业发展报告》，提醒互联网保险业务有八大风险,这些风险包括业务信息安全、营销模式风险、产品开发风险、资产负债匹配风险等。

--加拿大宏利金融集团 旗下的中宏保险和泰达宏利基金联合发布的“宏利投资者意向指数”显示，去年第四季度受访的中国投资者越发看好固定收益产品和公募基金，并对股票的投资意向有所提升，但是对于房地产的投资意愿出现下降。

--计划在2014年至2016年间在香港H股实现整体上市的联想控股,近期分别向河北省和安徽省环保部门申请上市前环境保护核查，这意味着其H股IPO已进入倒计时。

--最近两个交易日，受房地产类贷款紧缩的消息影响，地产股普遍大幅下挫。在一些龙头公司股价下跌约10%之际，终于等来了产业资本的出手，保利地产 、新湖中宝 和深振业A 分别发布控股股东的增持公告。

**第一财经日报**

--在中国石化 计划出售旗下油品销售板块30%股权后，中石化董事长傅成玉表示，中石化要走整体改革的道路，两会期间公司可能会有相应动作。

**21世纪经济报 道**

--自权威人士处获悉，截至2月23日，当月工农中建四大行新增人民币贷款已达2,500亿元人民币，当周较前一周新增800亿元。估算2月金融机构新增贷款额可能达到8,000亿元。(完)