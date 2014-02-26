中国经济：下行压力仍不小，需平衡好宏调与深化改革等关系--专家

路透北京2月26日 - 中国国家发展和改革委员会宏观经济研究院副院长王一鸣撰文称，2014年经济下行压力依然不小，要保持继续向好，就要重视从增强经济发展的内生动力入手，把稳增长、调结构、促改革有机结合起来，实现更高效率、更高效益的经济增长。

人民日报周三刊登他的文章称，经济增长动力机制转换了，即使增速降为中高速，也能维持企业的盈利水平和政府财政收入的较快增长，保持经济社会持续健康发展。

“最核心的是要坚持稳中求进、改革创新，统筹协调好稳增长、调结构、促改革，平衡好宏观调控、调整结构与深化改革关系，促成经济增长动力机制的转变。”王一鸣称。

他分析指出，今年实现高效率的经济增长有许多有利条件。从国际看，世界经济复苏态势逐步增强，外部需求环境趋于改善。

从国内看，推进全面深化改革，将进一步释放改革红利；推进新型城镇化，城市基础设施和市政设施的投资潜力将进一步释放；服务消费加快成长，消费结构加快升级；人力资本条件持续改善，企业创新能力不断增强等，这些都将转化为经济发展的内生动力。 但经济下行压力依然不小。受新兴发展中国家的追赶竞争，中国出口增长面临挑战。而随着国内外市场需求变化，部分行业产能过剩问题严重，依靠低成本和产能扩张支撑经济增长的动力减弱，产业升级和创新驱动动力尚在孕育形成之中。与此同时，地方政府债务、影子银行、房地产等潜在风险相互交织、相互影响，资源环境约束仍在强化。

他认为，稳增长就要保持政策连续性和稳定性，合理引导市场预期。完善结构性减税政策，扩大营改增试点行业，加大对改善民生、节能环保、技术创新和重大基础设施建设的支持力度，加强地方性债务管理。坚持稳健的货币政策，积极稳妥推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，有效防范和化解金融风险。 调结构，要推进以市场机制为基础的结构调整和创新，培育经济发展新动力。落实创新驱动发展战略，加大企业创新的政策支持力度，积极有效化解过剩产能，放宽服务业市场准入，促进信息、医疗、教育、养老等服务业发展。 促改革，要发挥市场在资源配置中的决定性作用，激发市场主体活力和经济发展的内生动力。进一步简政放权，取消和下放行政审批事项，探索负面清单管理模式。加快完善现代市场体系，促进生产要素自由流动和优化配置。

同时加快推动垄断行业改革，深化资源性产品价格改革，完善主要由市场决定价格的机制。营造各类市场主体公平竞争的市场环境，通过平等使用创新要素，公平参与市场竞争，调动民间投资的积极性。