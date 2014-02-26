《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月26日

*工商时报：

--大陆海协会会长陈德铭今日中午将会抵达台湾，与台湾海基会举行两岸两会第十次会谈，本次双方预计签署〞海峡两岸地震监测合作协议〞及〞海峡两岸气象合作协议〞。

--看好黑莓 （BlackBerry）智慧手机价值，鸿海 董事长郭台铭昨日表示，对黑莓重返荣耀有百分之百的信心，双方合作的首款产品仅花3个月就完成开发，更是业界创举；也因为鸿海与黑莓携手，最爱黑莓机的美国总统欧巴马不需要换手机。

--继对高所得者加税后，财政部长张盛和表示，不动产税制列为财政健全方案的中长期计画，最快明年开启不动产税制的总体检。据了解，财政部对不动产税制的改革重点，将放在提高不动产持有税，例如房屋税、地价税，并加强对高价房屋交易的查税。

--金管会预告修正期货信托基金管理办法等法令，将开放期货ETF(指数股票型基金)在台销售，目前已有二家投信表达要推出商品的意愿，正式修法公告后，最快第二季就会上路。

--金管会内部原本已审查完成金融机构合并法修正草案，希望增加因合并产生的不动产或股票可免课奢侈税、证所税等，但因时机敏感，金管会主委曾铭宗已决定暂缓推动，另择适当时机再推。

*经济日报：

--金管会鼓励证券业进行海外并购，被点名的三大券商中，元大证券可望最快交出好消息。来自韩联社的消息指出，国内证券龙头元大宝来证券，今日将以2,000亿韩元（约56.52亿台币）收购南韩东洋证券，开出证券业国际并购第一枪。

--由民进党立委高志鹏和国民党立委谢国梁共同召集筹组的〞跨党派财经立法联盟〞四名立委25日抵达上海参访，尽管人数不多，但因是立院次级团体首度有蓝绿立委共同组团访陆，因此受到国台办重视，国台办政党局长贺之军特别南下接待。

--富邦人寿抢标地上权案再下一城，昨日以权利金65亿8,880万台币击退新光人寿，标得台北市府财政局中山区长春段地上权案，创公有土地地上权史上总价第五高。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。