背景资料：比特币定义及其原理

路透旧金山2月25日 - 曾是全球最大比特币交易平台的Mt. Gox周二突然停止交易，动摇投资者对该数字货币的信心。比特币正因为合法性问题陷入困境。

**比特币为何物？**

比特币是一种独立于传统银行的电子货币，于2009年开始流通，已经成为若干新兴数字货币中的佼佼者。

这种虚拟货币建立在一个解决复杂数学问题的计算机网络基础上，在这个过程中验证并永久记录下每一笔比特币交易的细节。