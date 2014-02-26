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市场报道 | 2014年 2月 26日 星期三 10:22 BJT

背景资料：比特币定义及其原理

路透旧金山2月25日 - 曾是全球最大比特币交易平台的Mt. Gox周二突然停止交易，动摇投资者对该数字货币的信心。比特币正因为合法性问题陷入困境。

**比特币为何物？**

比特币是一种独立于传统银行的电子货币，于2009年开始流通，已经成为若干新兴数字货币中的佼佼者。

这种虚拟货币建立在一个解决复杂数学问题的计算机网络基础上，在这个过程中验证并永久记录下每一笔比特币交易的细节。

传统货币由央行决定发行数额，以实现控制通胀等目的。与此不同的是，比特币的供应不存在中央权威机构管理。如同其他大宗商品和货币一样，比特币的价值取决于人们对它的信心。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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