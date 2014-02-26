中国证券：券商风险管理要求升级，将新增流动性监管指标--证券业协会

路透北京2月26日 - 证券公司风险管理要求全面升级。中国证券业协会发布新规，除要求证券公司须设首席风险官外，还应指定或设立专门部门履行风险管理职责；并新增流动性覆盖率和净稳定资金率两项监管指标。

周二刊登在中国证券业协会网站的文件显示，全面风险管理是指，证券公司董事会、经理层以及全体员工共同参与，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险等各类风险，进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。

这份名为证券公司全面风险管理规范的文件中要求，证券公司应当指定或者任命一名高级管理人员作为首席风险官，负责全面风险管理工作。首席风险官不得兼任或者分管与其职责相冲突的职务或者部门。

且证券公司应当指定或者设立专门部门履行风险管理职责，在首席风险官领导下推动全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议等。

此外，证券公司还应制定风险容忍度和风险限额等的风险指标体系、建立风险管理信息技术系统、建立健全压力测试机制、依照风险影响程度及发生可能性建立评估标准。

规范金融工具估值方法及模型流程等、针对风险指标建立逐日盯市机制、制定风险应对策略、针对新业务开展专门风险评估、针对流动性危机或交易系统事故等重大风险建立应急机制等。

规范实施后，风险管理部须按期向经理层提交风险管理日报、月报、年报等定期报告，反映风险识别、评估结果和应对方案。

**新设两项流动性监管指标**

证券业协会除要求券商建立全面风险管理体系外，还针对证券公司的流动性风险管理制定了专门指引，并设置了流动性覆盖率和净稳定资金率两个监管指标。

上述指引内容显示，券商须建立流动性风险管理组织架构，明确负责流动性风险管理的部门，由公司董事会承担流动性风险管理的最终责任。

同时在内部定价以及考核激励等相关制度中充分考虑流动性风险因素，避免因过度追求业务扩张和短期利润而放松流动性风险管理。

“证券公司应对流动性风险实施限额管理...至少每年对流动性风险限额进行一次评估，必要时进行调整，”指引称，“至少每半年开展一次流动性风险压力测试，分析其承受短期和中长期压力情景的能力。”

尤其值得注意的是，协会对券商流动性风险管理提出了流动性覆盖率、净稳定资金率两项具体的监管指标。

其中，流动性覆盖率指压力情景下公司持有的优质流动性资产与未来30天的现金净流出量之比。协会要求，券商的流动性覆盖率应不低于100%，以确保证券公司具有充足的优质流动性资产。

净稳定资金率指可用稳定资金与所需稳定资金之比。证券公司的净稳定资金率应不低于100%，以确保证券公司减少资金运用与资金来源的期限错配，增加长期稳定资金来源。(完)

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