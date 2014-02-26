《香港报摘》--其他报纸重要消息2月26日

* 明报：

--昨日TCL集团连同旗下的TCL多媒体 和TCL通讯 ，发布未来五年的经营转型战略，将由传统的电子终端产品制造商，同时在生产智能终端和提供互联网服务双管齐下。

--本港服装品牌堡狮龙 虽然中国大陆及台湾市场不振拖累收入倒退，但集团透过关闭逾50间店舖缩减成本收效，截至去年底半年纯利按年大增1.2倍至7,452万港元。

* 星岛日报：

--汇控 及恒生 公布去年业绩后，已陆续通知员工今年加薪及花红的消息。据悉，恒生个别部门员工加薪幅度或可高达20%，一般加幅约5%，花红由一个月薪金至三、四个月不等。两行更较往年提早一个月于3月起加薪。

* 苹果日报：

--恒地 与新世界发展 等合作的马鞍山楼盘迎海1期的197个货尾，昨天引入退税等优惠促销，价钱比2012年发售时低约一成，赶于下周发售。

--华创 去年宣布与英国乐购（Tesco） 合并内地的零售业务，交易的通函披露，Tesco内地业务表现持续恶化，最新截至去年8月底止的半年，就劲蚀约9.7亿港元，多过华创去年首九个月的零售业务盈利。昨日华创股价急泻5.5%，创逾一年半新低。

* 大公报：

--国泰航空 宣布开通香港往来多哈新航线，并与卡塔尔航空就营运该航线达成策略协议，自3月30日起生效。

* 文汇报：

--香港电讯 收购CSL的交易仍待通讯局审批，竞争对手数码通 执行董事陈启龙表示，指通讯局收到27份谘询文件，当中超过一半对收购提出反对，而数码通亦非一面倒支持，建议当局按国际市场做法加设附加条款，以免影响市场竞争。（完）