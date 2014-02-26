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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 08:38 BJT

《香港重要政经日程》--2月26日-3月5日

==================今日重要政经消息==================

2月26日（周三）

-- 鹰君 公布全年业绩。

-- 信和置业 公布中期业绩。

-- 信和酒店 公布中期业绩。

-- 尖沙咀置业 公布中期业绩。

-- 澳博控股 公布全年业绩。

-- 旭辉控股 公布全年业绩。

-- 创兴银行 公布全年业绩。

-- 依利安达 公布全年业绩。

--11:00 财政司司长发表2014/15年度财政预算案以及第四季GDP。

--14:30 安踏体育 全年业绩记者会。

--16:00 旭辉控股 全年业绩记者会。

--16:30 港交所 公布全年业绩记者会。

--16:30 新世界发展 公布中期业绩记者会。

--17:30 方兴地产 公布全年业绩记者会。

================== 近期重要政经消息=================

2月27日（周四）

-- 中国联通 公布全年业绩。

-- 中电控股 公布全年业绩。

-- 中国光大国际 公布全年业绩。

-- 佐丹奴 公布全年业绩。

-- 电讯盈科 公布全年业绩。

-- 利亚零售 公布全年业绩。

-- 国浩集团 公布中期业绩。

-- 太平洋航运 公布全年业绩。

2月28日（周五）

-- 新鸿基地产 公布中期业绩。

-- 中国海外宏洋 公布全年业绩。

-- 高鑫零售 公布全年业绩。

*--14:30 长江实业 、和记黄埔 公布全年业绩记者会。

3月3日（周一）

--10:30 大成糖业 股东特别大会。

-- 亚洲金融 公布全年业绩。

-- 东北电气 公布全年业绩。

-- 华侨城（亚洲） 公布全年业绩。

3月5日（周三）

-- 台泥国际 公布全年业绩。

-- 迅销有限公司 首日挂牌。

--10:30 上海证大房地产 股东特别大会。

　　

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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