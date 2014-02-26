《香港重要政经日程》--2月26日-3月5日

中国企业：滴滴出行将筹集50亿美元，用于海外扩张
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
==================今日重要政经消息==================
2月26日（周三）
-- 鹰君 公布全年业绩。
-- 信和置业 公布中期业绩。
-- 信和酒店 公布中期业绩。
-- 尖沙咀置业 公布中期业绩。
-- 澳博控股 公布全年业绩。
-- 旭辉控股 公布全年业绩。
-- 创兴银行 公布全年业绩。
-- 依利安达 公布全年业绩。
--11:00 财政司司长发表2014/15年度财政预算案以及第四季GDP。
--14:30 安踏体育 全年业绩记者会。
--16:00 旭辉控股 全年业绩记者会。
--16:30 港交所 公布全年业绩记者会。
--16:30 新世界发展 公布中期业绩记者会。
--17:30 方兴地产 公布全年业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
2月27日（周四）
-- 中国联通 公布全年业绩。
-- 中电控股 公布全年业绩。
-- 中国光大国际 公布全年业绩。
-- 佐丹奴 公布全年业绩。
-- 电讯盈科 公布全年业绩。
-- 利亚零售 公布全年业绩。
-- 国浩集团 公布中期业绩。
-- 太平洋航运 公布全年业绩。
2月28日（周五）
-- 新鸿基地产 公布中期业绩。
-- 中国海外宏洋 公布全年业绩。
-- 高鑫零售 公布全年业绩。
*--14:30 长江实业 、和记黄埔 公布全年业绩记者会。
3月3日（周一）
--10:30 大成糖业 股东特别大会。
-- 亚洲金融 公布全年业绩。
-- 东北电气 公布全年业绩。
-- 华侨城（亚洲） 公布全年业绩。
3月5日（周三）
-- 台泥国际 公布全年业绩。
-- 迅销有限公司 首日挂牌。
--10:30 上海证大房地产 股东特别大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。
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