《中国重要政经日程》--2月26日

中国企业：滴滴出行将筹集50亿美元，用于海外扩张
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
============================今日重要政经日程=======================
2/26(三)
--2014经济之声-大国大时代中国经济报告会在京举行。
--上午10时国新办就建立统一的城乡居民基本养老保险制度等方面情况举行发布会。
============================近期重要政经日程=======================
2/27(四)
*--农业部新闻办公室上午10:00举行新闻发布会，农业部农村经营体制与经营管理司司长张红宇将向媒体介绍《农业部关于促进家庭农场发展的指导意见》有关情况。
3/3(一)
--全国政协第十二届全国委员会第二次会议在北京召开。
3/5(三)
--十二届全国人大第二次会议在北京召开。
3/22（六）
--第15届中国发展高层论坛在北京钓鱼台国宾馆举行，主题为“全面深化改革的中国”（至24日）。
4/11（五）
--2014中国(义乌)世界电子商务大会在北京举办。
5/15(四)
--2014上市公司企业治理论坛在深圳举行。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 沈燕；审校 曾祥进)
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选