美国个股：高盛及Fortress物色日本机场等基建投资机会

路透东京2月26日 - 高盛 正考虑将资金投资在日本大型机场，在首相安倍晋三寻求开放基础建设市场之际，此为最新瞄准基建项目的外资。

高盛亚太商业银行部门共同主管Ankur Sahu表示，一旦经营权公开出售，高盛或许会投资新关西国际机场。该机场是大阪湾的地区枢纽，以载客量来看是日本第五大机场。

该投资案料将是日本最大的民间基建项目。经营权可能喊到6,000亿日圆(58.6亿美元)，而日本急需投资者来协助削减国营新关西国际机场高达1.2兆(万亿)日圆的债务。

其他像是美国地产投资者Fortress Investment Group 和澳洲投资银行麦格理集团 ，也将参与投资日本的基建领域。这等同于向“安倍经济学”投下信任票。

安倍重振日本经济并脱离15年来通缩局面的政策遭遇挫折，因经济复苏急速放缓，投资人担心货币宽松和财政刺激后，并没有结构性改革来让成长力道更为可长可久。

如今外资的投资焦点放在机场和太阳能，但投资领域可望随着更多领域的开放而扩大，安倍政府正考虑出售其他机场、高速公路和污水系统的经营权。6月时，安倍订下的目标为日本的民间基建投资在未来10年成长两倍至12兆日圆。

“政府提供史上最佳的奖励诱因鼓励民间资金投资公共基础建设，因为需要建设的项目不胜枚举，且政府无力全部自行出资，”瑞银证券日本公司资深分析师Daiju Aoki表示。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)