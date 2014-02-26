全球金市：金价守在四个月高位附近，因美国经济体质疑虑加深

中国企业：滴滴出行将筹集50亿美元，用于海外扩张
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Shares 周二黄金持仓量较周一的801.61吨增加0.26%，至803.70吨。
香港政府统计处周二数据显示，1月份香港对中国内地的黄金总出口为102,637公斤（102.637吨），按月下跌19%；月内净流入中国的黄金量按月减少5.4%。
据周二公布一份备受关注的房市调查报告，美国房价上涨势头在12月放缓，凸显房屋市场复苏正在失去动能。而2月消费者信心亦下降。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳/张若琪 审校 张荻)
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选