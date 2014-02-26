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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 08:44 BJT

全球金市：金价守在四个月高位附近，因美国经济体质疑虑加深

全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Shares 周二黄金持仓量较周一的801.61吨增加0.26%，至803.70吨。

香港政府统计处周二数据显示，1月份香港对中国内地的黄金总出口为102,637公斤（102.637吨），按月下跌19%；月内净流入中国的黄金量按月减少5.4%。

据周二公布一份备受关注的房市调查报告，美国房价上涨势头在12月放缓，凸显房屋市场复苏正在失去动能。而2月消费者信心亦下降。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳/张若琪 审校 张荻)
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