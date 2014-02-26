《独家新闻》Cooper-Standard考虑并购TI Automotive--消息人士

中国企业：滴滴出行将筹集50亿美元，用于海外扩张
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透纽约2月25日 - 熟知内情消息人士表示，Cooper-Standard Holdings Inc 正考虑与竞争对手TI Automotive合并，寻求将全球前两大轿车及卡车液体系统制造商合二为一。
消息人士称，Cooper-Standard正与金融及法律顾问共同评估收购TI Automotive，并在近期与后者进行了接触；TI Automotive过去几个月一直在寻找买家。
TI Automotive的规模与Cooper-Standard差不多，年营收约为30亿美元。而Cooper-Standard市值仅略高于7.5亿美元，包含债务在内的企业价值约为14亿美元，要收购TI Automotive将非易事。
熟知市况的消息人士先前曾表示，非上市公司TI Automotive估计企业价值超过20亿美元。
两家公司在金融危机期间进行债务重整之后，目前都是由对冲基金集团所控制。消息人士指出，两家公司尚未进入合并讨论，不一定会进行并购交易。
消息人士要求匿名，因为这件事情尚未公开。Cooper-Standard并未回应置评请求，TI Automotive则拒绝置评。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。
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