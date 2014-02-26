《独家新闻》Cooper-Standard考虑并购TI Automotive--消息人士

路透纽约2月25日 - 熟知内情消息人士表示，Cooper-Standard Holdings Inc 正考虑与竞争对手TI Automotive合并，寻求将全球前两大轿车及卡车液体系统制造商合二为一。

消息人士称，Cooper-Standard正与金融及法律顾问共同评估收购TI Automotive，并在近期与后者进行了接触；TI Automotive过去几个月一直在寻找买家。

TI Automotive的规模与Cooper-Standard差不多，年营收约为30亿美元。而Cooper-Standard市值仅略高于7.5亿美元，包含债务在内的企业价值约为14亿美元，要收购TI Automotive将非易事。

熟知市况的消息人士先前曾表示，非上市公司TI Automotive估计企业价值超过20亿美元。

两家公司在金融危机期间进行债务重整之后，目前都是由对冲基金集团所控制。消息人士指出，两家公司尚未进入合并讨论，不一定会进行并购交易。

消息人士要求匿名，因为这件事情尚未公开。Cooper-Standard并未回应置评请求，TI Automotive则拒绝置评。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)