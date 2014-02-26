《新兴市场重要经济事件预告》--2月26日-3月5日

中国企业：滴滴出行将筹集50亿美元，用于海外扩张
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
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2月26日(三)
开普敦--南非财长Pravin Gordhan向议会阐述预算案(1200)。
2月27日(四)
伦敦--拉脱维亚央行总裁Ilmars Rimsevics在伦敦政经学院参加拉脱维亚使用欧元的讨论会。(1830)
维也纳--奥地利央行和财政部主办主题为“国际货币体系”的会议(至2月28日)。发言人包括奥地利央行总裁诺沃特尼、欧洲央行执委普雷特、意大利经济财政部部长萨柯曼尼和土耳其央行副总裁Turalay Kenc。
法兰克福--金融稳定性和央行职能研讨会(至2月28日)。发言人包括：德国央行总裁魏德曼、国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)、欧洲央行总裁德拉吉、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔、和德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)。
仰光--东盟与中日韩(ASEAN+3)金融和央行工作小组会议(至2月28日)。
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。
布拉格--捷克央行管理委员会会议，未安排讨论货币政策议题。
2月28日(五)
卢萨卡--赞比亚央行宣布利率决定(1000)。
3月3日(一)
暂无重要事件公布。
3月4日(二)
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明。
华沙--波兰央行货币政策委员会举行会议。(至3月5日)
3月5日(三)
新德里--印度财长齐丹巴南与公有银行业主管会面，检视银行恶化资产规模、信贷增长和财务状况。
圣地亚哥--智利银行将公布2月议息会议记录(1130)。
吉隆坡--马来西亚央行召开货币政策会议(至3月6日)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。
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