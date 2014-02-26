企业并购：台湾元大金子公司将参与韩国法院对东洋证券控制性持股标售案

路透台北2月26日 - 台湾最大的证券公司--元大金 称，旗下子公司将参与韩国法院对东洋证券控制性持股的标售案，标售结果将待法院正式公布。

另据台湾本地媒体经济日报周三报导，台湾的证券龙头元大宝来证券，今日将以2,000亿韩元（约56.52亿台币）收购南韩东洋证券，开出台资证券业国际并购第一枪。

经济日报引述南韩业界消息人士的谈话指出，元大证券已经递出投标单，希望收购东洋证券，这是东洋集团旗下的证券公司，因母公司财务问题而向外求售。