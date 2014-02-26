企业并购：台湾元大金子公司将参与韩国法院对东洋证券控制性持股标售案

欧股业绩：空中客车第一季核心获利减少52%，但重申全年目标
路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。
路透台北2月26日 - 台湾最大的证券公司--元大金 称，旗下子公司将参与韩国法院对东洋证券控制性持股的标售案，标售结果将待法院正式公布。
另据台湾本地媒体经济日报周三报导，台湾的证券龙头元大宝来证券，今日将以2,000亿韩元（约56.52亿台币）收购南韩东洋证券，开出台资证券业国际并购第一枪。
经济日报引述南韩业界消息人士的谈话指出，元大证券已经递出投标单，希望收购东洋证券，这是东洋集团旗下的证券公司，因母公司财务问题而向外求售。
经济日报并指出，动作快速的元大宝来证券看准机会，不但递出标单，且是唯一的竞标者，对于收购东洋集团旗下东洋证券，可说是胜券在握，最快今天午后就会有好消息传来。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。