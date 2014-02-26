《全球重要经济事件一览表》--2月26日-3月5日

中国企业：滴滴出行将筹集50亿美元，用于海外扩张
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
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2月26日(三)
美国伍斯特--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托发布演讲，主题为“联邦储备体系35年回顾”(0030)。
日本埼玉县--日本央行审议委员石田浩二向商界领袖发表演说(0130)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布2月货币政策会议记录(0830)。
里斯本--葡萄牙央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员科斯塔(Carlos Costa)、财长Maria Luis Albuquerque以及金融业协会主席Faria de Oliveira在议会大会就为经济融资讲话(0915)。
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特在国际能源署(IEA)会议上进行演说，主题为“英国经济展望：实现均衡可持续增长”(0925)。
伦敦--负责审慎监管的英国央行副总裁贝利出席苏格兰事务委员会(1515)。
波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济前景发布讲话(1700)。
卢森堡--2014年卢森堡人民币论坛。卢森堡财长Pierre Gramegna及欧洲央行执委会成员莫尔许将参加。
2月27日(四)
华盛顿--美国参议院金融委员会举行美联储主席叶伦半年度货币政策报告听证会(1500)
东京--日本央行审议委员佐藤健裕在日本国际银行家协会讲话(0700)。
雅典--希腊副财长Christos Staikouras在议会就“谅解备忘录之后的公共债务”报告发言(1600)。
亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特与堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治出席“银行业未来：挑战、机遇、风险”大会，参与“总裁视点”讨论。(1815)
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯发表“不确定性以及向货币政策新常态的过渡”讲话(1830)。
法兰克福--金融稳定性和央行功能大会(至2月28日)，发言人包括：德国央行总裁魏德曼、国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)、欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔、英国央行总裁卡尼和德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)。
维也纳--奥地利央行和财政部举行“国际货币体系”大会(至2月28日)，发言人包括：欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼、欧洲央行执委普雷特、意大利经济财政部部长萨柯曼尼和土耳其央行副总裁Turalay Kenc。
2月28日(五)
苏黎世--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就美国货币政策发表演讲。(0900)
纽约--芝加哥大学布斯商学院2014货币政策论坛。美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔、美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦参加货币政策与金融稳定互动的讨论小组。(1515)
纽约--芝加哥大学布斯商学院2014货币政策论坛。美国前财政部长鲁宾出席餐会(1700)。
纽约--芝加哥大学布斯商学院2014货币政策论坛。美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、费城联邦储备银行总裁普洛瑟、日本央行政策委员会审议委员白井早由里出席讨论“全球非传统货币政策的沟通策略”。(1830)
3月3日(一)
布鲁塞尔--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉为欧洲议会经济与货币事务委员会(ECON)季度听证会致开幕词(1400)。
3月4日(二)
悉尼--澳洲央行(RBA)举行利率会议。
3月5日(三)
西雅图--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在西雅图大学的一场活动中对经济前景发表看法。(0130)
加拿大维多利亚--CMA/CGA/FMI联合研讨会(至3月6日)，主题为“金融可持续性与能源开发”。加拿大央行副总裁穆雷将担任主讲人。
华盛顿--美国联邦储备理事会发表经济褐皮书。(1900)
伦敦--英国央行货币政策会议(至3月6日)。
渥太华--加拿大央行宣布政策利率。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 石冠兰)
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。
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