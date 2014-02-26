重发-港报财经评论：索罗斯看中希腊的启示--信报2月26日

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索罗斯看中希腊的启示/习广思

时间真的如此准？2月剩下3个交易日，“2月红”已率先结束了吗？A股连跌3日，昨天再急挫拖累港股，有说2月反弹结束，也有说炒作两会到此为止。A股下跌，一个解释是内房引发的震荡及忧虑未止，人行再做正回购，另一个解释是人民币汇率下跌，担心热钱加快流出，市场水紧、炒风告终等。中国内地两市有81只非ST股跌停，创业板包办49只。在一片淡风下，关注的始终是创业板，目前到底是一个泡沫爆破式下跌，还是急涨后的大调整？中国内地创业板今年涨19%，昨天插水4.4%，而且是午后才急跌，由人民币及内房引发的宏观不明朗因素，令市场情绪趋向谨慎，炒风突然收敛，令市场出现大量获利回吐。创业板急升急跌，尽显投资者天堂的特色，即使昨天急挫，仍属于大幅涨升后的调整。

事实上，创业板因1月基金打新而炽热，2月资金转攻主板，昨天有消息指下一轮IPO将在3月中或下旬重启，这轮调整或将继续，到3月中再见真章。汇控 绩后股价续弱，恒指昨天收报22,317点，下跌71点。大市成交额654亿港元，沽空比率10.3%。中国内地A股散水，创业板大回吐拖累港股，大市有超过800只股份下跌，至明显的是一批跟中国内地资金热炒的股份，例如科网、手游、环保股都有明显回吐。IGG 昨天下跌5%，金蝶 跌7.6%，华南城 跌6%，京能清洁能源 跌7.8%，通达 跌7.5%，予人一种短期散水暂时观望的感觉。正如早前提及，升得快跌得急，风险与回报成正比。

濠赌股逆市大升，大行藉机唱好，豪言不惜一切到日本开赌的金沙 及日本帮Dynam 急升10%，濠赌股或完成整固。金融大鳄索罗斯旗下基金大量增持标普500指数淡仓，是对冲抑或看淡美股？大概只有他们知道，但索罗斯表明看好欧洲。德国杂志引述索罗斯的看法，索罗斯相信欧罗，其投资团队正准备投放更多资金在欧洲市场。至于投资什么？除了早前外电报道索罗斯旗下基金入股以色列药厂Teva，索罗斯说，如果买欧洲市场，一是买金融及银行股，这些银行急需资本；二是考虑投资希腊，因为当地经济环境改善。(B02)

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受惠人币跌日圆未升完/苏子

美国圣路易士联储银行行长James Bullard上周五表示，因近期美国经济数据表现较差，故他主张联储局应该到2015年才正式完全收水，而不是今年底；他亦指出失业率即使下跌至6.5％以下，联储局亦不用把利率立刻上调。换言之，目前美国的超低息环境仍会持续一段长时间。Bullard的言论已几可肯定可以冷却目前市场普遍看好美元的情绪，今年上半年美元的走势应较难向上作出重大突破，反而却有破关而下继续寻底的风险。目前较为担心，稍后美元一旦成功破关而下，美元兑日圆或会跟随美元的弱势一同走低；至于美元兑日圆下跌的原因，预料与日圆再次受到避险资金追捧有关。

市场当前正受到联储局收水及新兴市场货币贬值的消息影响，可是，人民银行却在此时让人民币顺着新兴市场货币贬值的势头下挫。目前人民币兑美元已连跌5个交易天并触及6个月低位，自年初以来更已累计下跌1.2％。由于人民币今年以来的持续下跌与市场一致的看好情绪，出现明显背驰，结果令市场产生恐慌情绪，上海A股近日的急挫亦令市场恐慌情绪加剧，结果令不少短期资金在骨牌效应下加快撤离中国市场，预料日圆汇价或因此受惠，出现较明显的上升浪，并使美元兑日圆在目前市场一片看好声中，有较高机会向下作出重大突破。

由于自年初以来，大量投机者已入市建立了打赌人民币今年将继续升值的仓位（不少人看年底美元兑人民币会跌破“6”算大关），故一旦这些人民币投机长仓因看好人民币的情绪改变并因此触发补仓盘入市，预料将使人民币跌势明显加快，相信届时A股有可能亦受拖累，跌破上月20日的1,984点低位，及使市场的悲观情绪大规模发酵。相信美元兑日圆有甚高机会因避险资金大举涌入日圆下，日圆将升破100天SMA重要支持位及本月4日的100.73日圆支持位，并挑战更为关键的200天SMA支持及100日圆心理关口。因此，若相信人民币会继续不升反跌，并同时看淡A股走势的投资者，可以伺机入市建立美元兑日圆短仓。(B14)