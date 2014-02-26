台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

中国企业：滴滴出行将筹集50亿美元，用于海外扩张
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透台北2月26日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，不设发行目标。今日央行存单到期金额为2,288.2亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行1,002.25亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周二超额准备为370亿台币，累计超额准备为负1,770亿，加计前期1%的超额准备为1,668亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。
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