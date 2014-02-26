《台湾重要政经日程》--2月26日

中国企业：滴滴出行将筹集50亿美元，用于海外扩张
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
===================今日重要政经消息=============================
2/26(三)
--10:30 仲量联行不动产高峰论坛。
--13:30 日盛银行、关贸网路金贸通研讨会。
--14:00 华南金控 投资人说明会。
--16:30 财政部赋税署例行记者会。
--两岸海基会、海协会举行第10次会谈(至27日)。
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2/27(四)
--两岸海基会、海协会举行第10次会谈。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
3/3(一)
--10:00 汇丰公布台湾2月PMI。
--12:00 群益投信记者会。 *--14:00 中信金控 举行投资人说明会。
3/5(三)
--08:30 2月消费者物价指数年率，1月为年增0.76%。
--16:10 央行公布2月底外汇存底，1月底为4,169.35亿美元。
3/6(四) *--14:00 新光金控 举行投资人说明会。
3/7(五)
--16:00 财政部公布2月出口金额，1月较上年同期跌5.3%。
3/12(三)
--理柏基金奖颁奖典礼。
3/20(四)
--16:00 经济部公布2月外销订单金额年变动率，上月为年减2.8%。
3/24(一) *--16:00 经济部公布2月工业生产指数，上月为年减1.78%。
3/26(三)
--央行标售103-4期国库券，预计金额250亿台币，天期364天期。27日发行。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
5/20(二)
--16:10 台湾央行公布第一季经常帐/国际收支。去年第四季经常帐顺差171.4亿美元。
6/2(五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。
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