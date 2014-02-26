《全球主要国家债券发行预告》--2月26日-3月5日

中国企业：滴滴出行将筹集50亿美元，用于海外扩张
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 2/26 意大利 国库券 2/26 德国 30亿欧元 30年期联邦债券 2/26 美国 两年期浮息债券 2/26 美国 五年期公债 2/27 日本 三个月期贴现国库券 2/27 美国 七年期公债 2/27 意大利 中长期债券 2/27 日本 两年期公债 3/3 1350 法国 国库券(BTF) 3/4 日本 10年期公债 3/4 英国 2019年到期公债 3/5 德国 40亿欧元 五年期联邦债券 3/5 日本 六个月期贴现国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪 审校 张若琪)
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选