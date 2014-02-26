路透专访：英镑若进一步升值将令人担忧--英央行MPC委员麦卡弗蒂

欧股业绩：空中客车第一季核心获利减少52%，但重申全年目标
路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。
英国央行本月稍早称，只有英国经济资源闲置状况好转后才会加息，而如今英国仍未从经济危机中复苏。包括市场利率和汇率在内的货币环境对英国央行决定也有较大影响。
”目前我认为(英镑)对英国出口商不是大问题。但如果英镑进一步升值...那么我觉得我们需要对此进行深入研究，“麦卡弗蒂说。
麦卡弗蒂补充称，小型企业需要汇率稳定，以打入海外市场，这是英国政府计划的重要组成部分。英国政府希望提升出口并使其经济复苏站稳脚跟。
麦卡弗蒂拒绝明确指出英镑兑美元或欧元汇率会拉响警报的水准。
”我对汇率没有目标。“
本月稍早，英国央行总裁卡尼表示，英镑升值正在抑制净出口，但也强调指出其通过降低进口成本压低了通胀。
12月时，货币政策委员会称，”英镑进一步大幅升值将给需求增长平衡和复苏带来额外风险。“
该委员会在1月和2月的会议记录中没有重申这一言论。自12月会议以来，英镑已升值2%。(完) (编译 龚芳/李爽 审校 徐文焰)
路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。