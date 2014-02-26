路透专访：英镑若进一步升值将令人担忧--英央行MPC委员麦卡弗蒂

英国央行本月稍早称，只有英国经济资源闲置状况好转后才会加息，而如今英国仍未从经济危机中复苏。包括市场利率和汇率在内的货币环境对英国央行决定也有较大影响。

”目前我认为(英镑)对英国出口商不是大问题。但如果英镑进一步升值...那么我觉得我们需要对此进行深入研究，“麦卡弗蒂说。

麦卡弗蒂补充称，小型企业需要汇率稳定，以打入海外市场，这是英国政府计划的重要组成部分。英国政府希望提升出口并使其经济复苏站稳脚跟。

麦卡弗蒂拒绝明确指出英镑兑美元或欧元汇率会拉响警报的水准。

”我对汇率没有目标。“

本月稍早，英国央行总裁卡尼表示，英镑升值正在抑制净出口，但也强调指出其通过降低进口成本压低了通胀。

12月时，货币政策委员会称，”英镑进一步大幅升值将给需求增长平衡和复苏带来额外风险。“