港报财经评论：汇丰大跌空间有限--经济日报2月26日

汇丰大跌空间有限/林瑞芬

恒指昨收22,317，跌0.32%；大市成交额只有654亿港元。周四进行期指结算，按形势，守21,800至22,000之即市支持区尚可，但向上挑战50天线近22,650的动力欠充足。蓝筹陆续公布业绩，汇丰 2013年度业绩逊预期，股价回吐近2.7%至81.65港元；恒生银行 相对稳定，昨报升0.8%至126港元。

电能 公布截至2013年底止全年业绩，营业额按年跌1.9%至102.22亿港元，但纯利按年升14.8%至111.65亿港元，末期息1.9港元连同中期息全年派2.55港元，按年增长4.1%。业绩略胜市场预期，股价昨不敌市场跌市，收报微跌0.16%至62.85港元。简评电能去年度香港以外地区业务的纯利贡献按年升25%至63.86亿港元，其中英国投资之业绩按年大升39.8%至58.65亿港元；香港业务则升3.4%至47.79亿港元。海外业务之表现，胜于香港业务之表现。

随着电能分拆港灯电力投资 ，相信电能将更为积极在海外寻找发展项目，两股来讲，一只进攻，一只防守，视乎阁下对风险的承受性。电能、港灯及长江基建 业绩都已派发，重头戏一定是周五的长实 及和黄 ，主席李嘉诚将出席业绩发布会，且听超人有甚么妙论。

说回汇丰，希望愈大失望愈大。金融海啸之后，国际银行面对政府对银行业的管理法条件愈趋严谨下，只有重整好资产负债表，先有能力于未来上路。汇丰就是如此，先从自身开始，减支出，卖资产，重整资产负债比率，全球经济未见重拾正常轨道下，对汇丰之收入增加预期太大，只会是失望愈大。其实汇丰在管理市场预期之技已经高超，利用三个关键比率（股东回报比率、资本比率以及成本收益比率）来指导市场，让投资者较有能力了解银行营运状况。

金融海啸后，维稳派息政策，一于以息诱因。股价基本上，近年以来都是以大型上落为主，78港元左右为支持，90港元为阻力。是份业绩，虽然逊于预期，但非太差，估计回吐在近78港元初步现支持力。按去年度，汇丰每股帐面资产值约76港元，现价81.65港元以至78港元，PB讲紧也是1.1倍左右，国际银行股最低相信也是大致如此，除非环球金融市场又遇特大的震荡压力。(B05)

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内银成本增，今年续放缓/余少文

内银股2013年平均盈利增长可达11%，好过早前预期的单位数增长，只是中国继续收水，以及互联网金融或推高银行成本，内银股今年面对的挑战不少。中国内地股市下挫，累及国企指数昨日先升后跌，全日跌57点或0.6%，收报9,740点，成交额101亿港元，不足1/4主板H股可以逆市上升，而沽空额虽降至过去4日最少的19亿港元，但国企沽空数目增加至新高的109只，四大行沽空减少，沽空压力转移到保险股和石油股身上；至于红筹指数跌13点或0.3%，收报4,144点，成交额47亿港元。

随着春节过去，人民银行加大收水力度，昨日进行的正回购操作额达1,000亿人民币，是过去一年多以来最大单日正回购额，加上银行拆息缓降，似乎反映中国内地流动性非常充裕。但中国内地近期言论指余额宝等互联网金融，是银行业1月份存款减少9,402亿人民币的主要元凶，并担心影响银行的贷款业务，因为余额宝截至1月15日止的规模已超过2,500亿人民币，用户数达4,900万；基金数据亦显示货币基金规模在1月增加2,053亿份，达到9,532亿份，规模总量创新高外，单月增长量也是2013年以来新高。

由于有银行前任行长以及现任官员都表示余额宝等产品是变相吸收存款，保证回报承诺有违规之嫌，并担心一旦未能赔付时，行业便会出事。尽管部分银行也加入上述互联网金融理财产品战团，但过去经验所得，多位官员齐出声下，中国或会在短期内对互联网金融等产品作出监管，或会对已炒作一段时间的支付概念股份带来调整，昨日已见支付概念股份下挫，包括高阳科技 ，但其下周公布业绩，会等业绩后才决定高阳去留。

虽然余额宝等互联网金融在“抢存款”，对银行的影响或要到今年第一季业绩才可以见到，但银行去年业绩，因应中信银行 和招商银行 业绩好过预期下，料十二行整体盈利可以好过在去年第二、三季的预测。当时综合预测数据，料内银股只有高单位数增长，但彭博综合最新证券商预测和业绩快报后，料十二行去年盈利合计逾1万亿港元，按年增长11%，虽少于九行2012年的16%增长，总算好过预期的单位数，或是第四季业绩有改善所致。(B06)