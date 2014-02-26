中国新债：财政部下周三将招标发行280亿元固息国债，为七年品种续发

中国企业：滴滴出行将筹集50亿美元，用于海外扩张
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透上海2月26日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(3月5日)在银行间和证交所债市，跨市场招标续发行280亿元人民币固息记账式国债，为今年第三期 七年期品种的第二次续发。
刊登在财政部网站的公告称，该次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。采用混合式招标方式，标的为价格。具体招标时间为3月5日上午10:35-11:35，不进行甲类成员追加投标。
在招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至3月10日进行分销；3月12日起与原发行部分合并上市交易。
财政部于1月15日招标发行的第三期记账式附息国债，自1月16日开始计息，票面利率4.44%，首次发行量为100亿元,2月19日第一次续招标发行规模为280亿元。 （完）
参看详情，可点选财政部网站 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。
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