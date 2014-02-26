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货币新闻 | 2014年 2月 26日 星期三 09:20 BJT

国际油市：美国原油扳回部分跌幅，上日因美国库存上升而下挫

美国石油协会(API)周二公布，2月21日当周美国原油库存增加82.2万桶，低于市场预期。路透调查预估为增长120万桶。

美国能源资料协会(EIA)将于周三稍晚公布库存报告。

中国企业债务触及纪录高位，可能将加速国内重组并引发更多债务违约事件，因偿还信贷问题增加。

据周二公布一份备受关注的房市调查报告，美国房价上涨势头在12月放缓，凸显房屋市场复苏正在失去动能。而2月消费者信心亦下降。

匈牙利石油集团MOL下调原油产量预估，主要因其在伊拉克库尔德斯坦地区(Kurdistan)的油田预估产量下降；伊拉克是该公司上游业务增长的重要推动力。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张荻/于春红; 审校 王兴亚/龚芳)
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