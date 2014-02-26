国际油市：美国原油扳回部分跌幅，上日因美国库存上升而下挫

欧股业绩：空中客车第一季核心获利减少52%，但重申全年目标
路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。
美国石油协会(API)周二公布，2月21日当周美国原油库存增加82.2万桶，低于市场预期。路透调查预估为增长120万桶。
美国能源资料协会(EIA)将于周三稍晚公布库存报告。
中国企业债务触及纪录高位，可能将加速国内重组并引发更多债务违约事件，因偿还信贷问题增加。
据周二公布一份备受关注的房市调查报告，美国房价上涨势头在12月放缓，凸显房屋市场复苏正在失去动能。而2月消费者信心亦下降。
匈牙利石油集团MOL下调原油产量预估，主要因其在伊拉克库尔德斯坦地区(Kurdistan)的油田预估产量下降；伊拉克是该公司上游业务增长的重要推动力。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 张荻/于春红; 审校 王兴亚/龚芳)
路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。