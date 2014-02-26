港报社评：对港能给能收 中央安全至上--信报2月26日

中央政府昨天突然通知，原定今年9月10日至12日在香港举行的亚太经合组织(APEC)财长会议移师北京，开会日期也延至9月下旬，对这一转变，不少政界中人和学者都认为，这与「占领中环」运动有关，并为中央对港政策趋向强硬的先兆。

虽然港府官员矢言，中央改变会议安排，纯因便利APEC各个不同会议的统筹衔接，但这种「收回」举办权的做法殊不寻常，原因也呼之欲出，在「占中」阴霾笼罩和政治氛围躁动之下，中央绝不愿冒上APEC会议受到冲击、京港政府皆蒙羞的风险。

根据港府的政改时间表，人大常委会于8月底审议政改方案并决定是否修改，此时正接近原定APEC财长会议的举行日期。倘若中央批准的方案，与泛民的期望落差严重，则「占中」势将提前举行，并藉APEC财长会议期间，向全世界发出争取「真普选」呼声。

中央看到的是，香港近期接连出现的极端行动，如闯军营、「驱蝗」之类，参与的人不多，但他们挑战中央底线，行事独行独断，容易失控；至于「占中」运动的光谱中，也有激进的一群，「后援会」随时变成「先锋」，怒火街头，捣出一个怎样的局面来，谁也不敢保证。

因此可以相信，中央今次的举措，一是研判形势后，选择安全至上；二是间接表明，在政改问题上，北京会坚守框架，不容踰越「由中央信得过的人参选特首」的红线；三是发出讯号，中央能够给香港的，也能收回去。(A02)