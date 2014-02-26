港报社评：叫停APEC财长会 中央对港不放心--经济日报2月26日

原定9月在港举行的APEC财长会议昨遭中央叫停，事非寻常，或反映中央对港不放心，忧有人借此国际舞台激化中港冲突。中央会否在其他对港事务亦采较强硬取态，实须关注。 中央虽称会议地点更动出于会务安排问题，惟外界关注中央是否有其他考量，如有分析指此与政改争议、占领中环等有极大关系。 此说法应非空穴来风，皆因APEC会议举行时间，和政改敏感时机高度脗合。港府首轮政改谘询在5月结束后，今年中由特首向全国人大常委会提交报告，9月APEC会议若在港召开，有关决定或引起部分持反对意见的人士反弹，他们很可能走上街头，徒添香港内部不稳定因素。 中央忧心应非这些街头抗争失控影响会议。香港在2005年举办世贸组织部长级会议时，港府曾有理有节处理韩农等大型示威，赢国际社会赞誉，有足够能力保障APEC会议秩序。然而，中央不能忽视的客观事实是，APEC会议若在港举行可能成政改冲突催化剂，令中港关系更趋紧张。 若底因如此，恐反映中央对港疑虑已极深，故明知叫停APEC会议会惹外界议论，亦要硬踩煞车掣以防患未然。此或预视中央在政改问题上，立场更趋硬，中央与香港泛民主派的鸿沟更难收窄，双方对立更僵，政改触礁、占中推行的风险或更高。 更应关注的是，中央对港忧虑加深，政策转趋强硬，是否仅涉政治问题，还是因对港信心削弱，殃及对港经济政策？若此，势不利香港经济发展。 APEC会议遭中央叫停是否独立事件，反映中央对港信心亮警号，港人应高度关注。此凸显中央与港人皆须警惕，免中港硬碰演成双输局面。(A12)