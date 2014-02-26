港报社评：失财长会议 港人宜反思--星岛日报2月26日

亚太经济合作组织今秋财长级会议地点，由香港改为北京，是否与占领中环行动有关，人言人殊，却向港人提供了一个反思机会，比较8年多前香港成功主办世界贸易组织部长级会议，今天香港主办国际政经高层多边会议的条件，是进步了还是退步了。

当年世贸部长级会议，为香港带来逾亿元的经济效益，并且提供了国际宣传平台。今天香港的接待能力比当年有过之而无不及，保安能力也不比当年差，但是主办今次会议，能否如大家期待般擦亮国际金融中心的招牌，却难说得准。

当年世贸会议，场外的示威比场内的讨论更受人注视，以韩农与警方的冲突最声势浩大，警方镇压，无损香港稳定和尊重示威权利的形象。

当年香港同样有政制民主化争议，政府就2007年特首和2008年立法会的产生办法提交立法会，不符合泛民争取「双普选」的要求。世贸会议在12月中旬举行，12月下旬立法会就要表决政制发展动议，但是主流政党都没有趁世贸会议的机会来大搞街头行动，把争议「国际化」。

今天的社会气氛却大为不同，占中根本就是希望引起国际注意的抗争行动，就算不与财长会议同期进行，难保没有大型示威行动抢占宣传平台。

此外，示威者不再如当年港人的温和，也不如韩农般有纪律，产生混乱冲突，国际瞩目，不止是中港政府的面子问题，而是国际投资者如何评价香港政局和社会稳定的问题。

如果主办财长会议带给香港的是负面宣传和经济损失，香港今次失却主办机会，少冒一次险。港人惋惜之余，还要反思是否让这样的局面维持下去。(A06)