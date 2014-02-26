路透调查：加拿大楼市荣景料将降温，存在房价暴跌疑虑

标题新闻：日本气囊厂商高田发表声明称，公司正与百利得(KSS)等商讨重组，但尚未达成协议
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路透2月25日 - 路透调查发现，加拿大楼市荣景将在未来三年消退；尽管分析师认为房价不会从纪录高点下跌，但多数人至少对暴跌风险表达了一定程度的担心。
在针对16位分析师的调查中，八位表示他们在房价猛涨十多年后“略感担心”房价可能存在暴跌风险。
在楼市分析师和加拿大大型银行分析师的抽样受访者当中，两位表示感到“忧虑”，三位感到“非常忧虑”。只有三位受访者称完全不担心。
不过，调查结果并未反映出未来三年房价会出现下跌。他们反倒预计，今年房价将增长2.2%，2015年将增长1.0%，2016年将增长0.8%。
“除了多伦多和卡尔加里(Calgary)以外，楼市基本在降温，但远不到崩盘的地步，”BMO Capital Markets资深分析师Sal Guatieri称。
多数受访者表示，加拿大房价涨过头，尤其是多伦多和温哥华。
分析师预计，多伦多房价今年将上涨3%，但2015年涨幅将放缓至0.8%，2016年将持平。
分析师认为温哥华的楼市今年将涨价2%，明年将回落0.7%，2016年将下跌1.2%。(完) (编译 石冠兰 审校 龚芳)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。