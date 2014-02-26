路透调查：加拿大楼市荣景料将降温，存在房价暴跌疑虑

路透2月25日 - 路透调查发现，加拿大楼市荣景将在未来三年消退；尽管分析师认为房价不会从纪录高点下跌，但多数人至少对暴跌风险表达了一定程度的担心。

在针对16位分析师的调查中，八位表示他们在房价猛涨十多年后“略感担心”房价可能存在暴跌风险。

在楼市分析师和加拿大大型银行分析师的抽样受访者当中，两位表示感到“忧虑”，三位感到“非常忧虑”。只有三位受访者称完全不担心。

不过，调查结果并未反映出未来三年房价会出现下跌。他们反倒预计，今年房价将增长2.2%，2015年将增长1.0%，2016年将增长0.8%。

“除了多伦多和卡尔加里(Calgary)以外，楼市基本在降温，但远不到崩盘的地步，”BMO Capital Markets资深分析师Sal Guatieri称。

多数受访者表示，加拿大房价涨过头，尤其是多伦多和温哥华。

分析师预计，多伦多房价今年将上涨3%，但2015年涨幅将放缓至0.8%，2016年将持平。