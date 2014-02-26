台湾汇市：台币盘初实质交易趋贬，跟随人民币走软

路透台北2月26日 - 台币兑美元 周三实质交易略微走跌，主要跟随人民币的颓势，惟月底出口商抛汇力道仍在，贬幅受限。

汇银人士表示，韩元 走势持稳，但人民币续弱，早盘一度台股走疲令台币贬至30.360的近期实质交易低位。只不过，交易人士指出，出口商见台币贬至30.350则出笼不少美元卖单，而台股也重拾上涨走势，限缩了台币的贬幅。早盘外资倾向汇出。

“台币贬到30.350左右，出口商当然快乐得不得了，赶快再卖(美元)一下，”一位小型民营银行交易人士表示。

至于人民币今日续弱，周三中国人民币兑美元中间价 为6.1192元，盘初开在6.1310，较上日收盘6.1266再走贬。

他们预估，今日的主要交易区间先看30.32-30.37。早盘台币兑美元的实质成交区间在30.34-30.36。上日台币实质交易区间主要在30.310-30.340。

日圆周三亚洲盘初全面走强，上日汇市表现迟滞，投资人鉴于美国公债收益率(殖利率)下滑而避开美元。美元指数 报80.136，上日下跌0.1%，部分交易商称美国经济数据好坏不一是其下跌原因。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月远汇报价 早盘在30.315/30.330左右，上日纽约盘收在30.350。

交易员观察市场最新动态：

* 本地时间1013，台湾股市 升0.32%，报8,608.76点。

* 韩元兑美元 报在1,073，较上日收盘持平

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.32-30.37

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