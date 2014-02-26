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货币新闻 | 2014年 2月 26日 星期三 09:55 BJT

日本经济：央行总裁黑田东彦称该国正稳步朝向2%的通胀率目标前进

路透东京2月26日 - 日本央行总裁黑田东彦称：

* 日本经济正稳步朝向通胀率2%目标前进

* 随着产出缺口收窄，物价涨势更为全面

* 日本经济温和复苏，因量化宽松的效果逐步浮现。

(完) (编译 李爽 审校)
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