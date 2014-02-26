日本已公布经济指标--2014/2/26

中国企业：滴滴出行将筹集50亿美元，用于海外扩张
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% +0.3% r 3月9日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +0.7% +0.7% 2月27日 +0.8% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.2% 2月27日 +1.2% 工业生产(m/m) 12月 +0.9% r -0.1% r 2月27日 +3.0% 失业率 12月 3.7% @ 4.0% @ 2月27日 3.7% 贸易收支(亿日圆) 1月 逆差27,900 逆差13,021 -- -- 所有家庭实质支出(y/y) 12月 +0.7% +0.2% 2月27日 +0.2% 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。
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