欧洲个股：巴克莱关闭在欧美电力交易部门，着力缩减投行业务

路透纽约2月25日 - 英国银行巴克莱(Barclays) 周二表示，已经关闭其在伦敦和纽约的电力交易部门，加入了一系列全球投资银行缩减大宗商品业务的行列，以应对监管收紧的趋势。

巴克莱表示其“核心大宗商品业务仍照常运营”。该银行在全球银行业的大宗商品交易中位列前五，正在缩减其投资银行业务。

“我们将继续积极管理现有资产，把对我们客户业务的冲击降到最小，”该银行在声明中称。

如同其他大型投行一样，巴克莱面临着加固资本、限制自营交易的监管压力；获利已经因此受损，而且交易精英也被迫前往私有大宗商品交易公司。

巴克莱近年来已经削减了电力交易领域的业务。2013年，该银行缩减了欧洲能源部门，其能源研究主管同时出走。

“这并不意外。我们一直在这样发展，电力部门不断缩减已经有一段时间了，”一位该银行能源业务消息人士表示。

“随着其他所有银行退出，我们坚持这么久已经令人惊讶了。”

巴克莱已经把大宗商品交易人员削减了超过20%，大幅高于固定收益、外汇或股市交易部门的裁员幅度。