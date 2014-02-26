美印关系：印度将阻挠美国的贸易调查，准备再度在WTO交手

路透新德里2月25日 - 印度决定阻挡美国对其贸易政策和专利法规的调查，并准备在世界贸易组织(WTO)迎战美国，此举恐使两国间已然紧张的关系更为恶化。

美国贸易代表署(USTR)以印度对知识产权(智慧财产权/IPR)保护不力、偏袒本国厂商和设置非贸易壁垒为由，威胁对印度采取贸易制裁。印度对此怒不可遏。

近期一名印度女性外交官在纽约因涉签证诈欺行为，遭美方逮捕并裸搜，使得美印关系紧张。由于印度大选在即，辛格政府不愿在选民面前对美国压力示弱。

全美制造业协会(NAM)周三要求美国贸易代表署，在2014年报告中将印度列为优先指定国家(Priority Foreign Country)。

“这样的认定适当地将印度列为违反知识产权最严重国家之列，并确立将导向具体解决办法的流程。”全美制造业协会在致美国贸易代表弗罗曼的信函中指出。