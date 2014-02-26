路透调查：英国房价今年料跳增7%，因伦敦房价翻扬

中国企业：滴滴出行将筹集50亿美元，用于海外扩张
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透伦敦2月25日 - 路透调查显示，英国房价今年料将激增，因供应短缺且海外投资者需求强劲，推升原本就偏高的伦敦地产市场价格。
由于经济呈现复苏及利率处于谷底，房价再度攀升。过去一周受访的27位分析师认为，今年房价还会再涨7.0%。
“还会有更多的买家，而在这个阶段，供应并未增加，”伦敦独立地产市场分析师Tony Williams表示。
英国央行在近五年前把利率降至0.5%的纪录低位，使得房贷成本低廉。但银行利率自明年起料将逐步调升。
英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂周二接受路透专访时表示，未来几个月英国经济情况的不确定性，意谓着英国央行提早或延后采取行动的可能性几近各半。
地产网站Rightmove上周表示，需求升高导致2月8日止的四周房价要价较上年同期上涨了6.9%，为逾六年来最快增速。
Rightmove表示，这使得房屋的平均要价来到251,964英镑，是英国人平均薪资的九倍多。
Investec首席分析师 Philip Shaw表示，伦敦房市无疑过热，主要是因为供不应求所致。
英国平均房价增幅在明年料将放缓至5.0%，2016年降至4.0%。但伦敦房价今年料将上涨9.2%，明后年分别有7.0%和5.0%的增幅。(完) (编译 戴素萍; 审校 龚芳)
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。
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