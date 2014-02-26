路透调查：英国房价今年料跳增7%，因伦敦房价翻扬

路透伦敦2月25日 - 路透调查显示，英国房价今年料将激增，因供应短缺且海外投资者需求强劲，推升原本就偏高的伦敦地产市场价格。

由于经济呈现复苏及利率处于谷底，房价再度攀升。过去一周受访的27位分析师认为，今年房价还会再涨7.0%。

“还会有更多的买家，而在这个阶段，供应并未增加，”伦敦独立地产市场分析师Tony Williams表示。

英国央行在近五年前把利率降至0.5%的纪录低位，使得房贷成本低廉。但银行利率自明年起料将逐步调升。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂周二接受路透专访时表示，未来几个月英国经济情况的不确定性，意谓着英国央行提早或延后采取行动的可能性几近各半。

地产网站Rightmove上周表示，需求升高导致2月8日止的四周房价要价较上年同期上涨了6.9%，为逾六年来最快增速。

Rightmove表示，这使得房屋的平均要价来到251,964英镑，是英国人平均薪资的九倍多。

Investec首席分析师 Philip Shaw表示，伦敦房市无疑过热，主要是因为供不应求所致。