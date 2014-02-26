《外汇专栏》欧元兑新西兰元盛极而衰，缘于两地利率前景背道而驰

(本文作者为路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 张明钧

路透伦敦2月25日 - 欧元近期兑新西兰元 大涨，但有鉴于两地央行政策看来将朝不同方向发展，要续强恐有困难。

欧元兑新西兰元从2月12日的1.6247一路上涨至2月20日的1.6674，周二则是在1.6500交投。交易商预期，欧元最终可能跌到21个月移动均线切入位1.6120新西兰元。

那些本来就看空欧元兑新西兰元的人士，实在找不到比两地央行政策立场差异更好的的理由了。

一方面欧元区正与通胀平缓苦战，这通常会导致其放宽货币政策。

欧盟统计局公布，欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)终值较前月下降1.1%，按月降速创有史以来最快，且区内通胀率仍远低于央行接近但低于2%的目标， 这只会让欧洲央行面临更大的放宽政策压力。

虽然欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)表示，尚无法断定欧洲央行是否会在3月6日政策会议上采取进一步行动，但负利率的议题仍在讨论之中。

维斯科周一表示，“如果有必要，我们也准备考虑将存款利率降至负值。”

另一方面，新西兰货币政策官员则有刚好相反的问题，他们得应付物价上涨。

新西兰央行将在欧洲央行会议的一周后、也就是3月13日开会，路透调查分析师结果显示，新西兰央行几乎笃定将上调处于历史低点2.5%的指标利率。

新西兰央行总裁惠勒仅有一次鼓动这样的观点，他在1月31日指出，新西兰的利率不久后必须调涨，以遏阻不断升高的通胀压力。

新西兰财长英格利希或许认为新西兰元整体走强趋势令人不解 ，但他也承认这也迫使本地出口商强化体质以维系竞争力。

这也可能是投资人忽略新西兰经常帐赤字扩大等负面因素的另一个原因。

事实上，新西兰央行升息似箭在弦上，相信本地经济能够消化此举带来的冲击，反观欧洲央行正在研究负利率政策，两地间的利差颇具有吸引力。

随着时序进入3月，欧元兑新西兰元料有更多下跌空间。(完)

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