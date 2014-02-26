日本经济：央行审议委员石田浩二称，消费税调升无碍经济复苏

香港房地产：首季市民置业意欲提高，创调查开始以来最高--花旗银行

路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。