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货币新闻 | 2014年 2月 26日 星期三 10:33 BJT

日本经济：央行审议委员石田浩二称，消费税调升无碍经济复苏

他指出，日本央行在决定经济评估时应小心行事，因为2014上半财年的数据可能由于消费税上调而有所起伏。

上周日本央行维持了扩张型货币政策并延长了特别贷款工具期限，从而帮助提振经济增长，表明了其保持日本首相安倍晋三采取促通胀政策以来产生的乐观情绪的决心。(完) (编译 张明钧/石冠兰 审校 徐文焰/杜明霞)
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