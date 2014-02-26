日本经济：央行审议委员石田浩二称，消费税调升无碍经济复苏

欧股业绩：空中客车第一季核心获利减少52%，但重申全年目标
路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。
他指出，日本央行在决定经济评估时应小心行事，因为2014上半财年的数据可能由于消费税上调而有所起伏。
上周日本央行维持了扩张型货币政策并延长了特别贷款工具期限，从而帮助提振经济增长，表明了其保持日本首相安倍晋三采取促通胀政策以来产生的乐观情绪的决心。(完) (编译 张明钧/石冠兰 审校 徐文焰/杜明霞)
路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。