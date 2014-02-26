《路透晚报》--2月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：7月1日起统一城乡养老保险衔接政策标准，完善社保覆盖网

面对老龄化及人口流动已成为中国经济生活常态的现状，中国明确提出建立统一的城乡居民养老保险制度，相关衔接暂行办法将从今年7月1日起实施。

--中国经济：下行压力仍不小，需平衡好宏调与深化改革等关系--专家

中国国家发展和改革委员会宏观经济研究院副院长王一鸣撰文称，2014年经济下行压力依然不小，要保持继续向好，就要重视从增强经济发展的内生动力入手，把稳增长、调结构、促改革有机结合起来，实现更高效率、更高效益的经济增长。

--香港预算：政府预测今年GDP增长3-4%，削一次性纾缓措施规模

香港财政司司长曾俊华周三发表2014/15年度财政预算案，一如市场预期缩减一次性纾缓措施的规模，以平衡经常开支增加，预料14/15年财年末的综合盈余91亿港元，是2009/10年度恢复盈余以来最少。

--中国金融：自3月起上海自贸区小额外币存款利率上限取消--央行上海总部

继扩大人民币跨境使用政策之后，又一个自贸区开放政策出台。中国人民银行上海总部周三称，自3月1日起放开中国（上海）自贸试验区小额外币存款利率上限。

--中国证券：券商风险管理要求升级，将新增流动性监管指标--证券业协会

证券公司风险管理要求全面升级。中国证券业协会发布新规，除要求证券公司须设首席风险官外，还应指定或设立专门部门履行风险管理职责；并新增流动性覆盖率和净稳定资金率两项监管指标。

--中国证券：证监会取消券商专项投资业务，资产证券化业务将另寻出路

中国证监会周二披露，取消证券公司专项投资审批等三个行政审批项目，其中证券公司专项投资审批取消是因取消该项业务，审批相应取消；而目前以专项资管为主要载体的券商资产证券化业务今后将如何开展，有待进一步明确。

--台湾数据：1月季调失业率走低至4.07%--主计总处

台湾主计总处周三公布，1月经季节调整后失业率为4.07%，较上月修正后的4.14%走低。

--台湾人事：政院财经政委由国安会副秘书长邓振中接任--行政院

台湾行政院周三公布部分内阁改组名单，其中行政院负责督导财经业务的财经政委薛琦离职，由现任国安会副秘书长邓振中接任。这项人事安排因邓振中过往在财经部会的历练较少，而令外界感到意外。

【固定收益】

--中国债市动态：利率债收益率略现反弹，机构落袋为安卖盘增多

中国银行间债市周三早盘利率债收益率略现反弹，国债期货也走弱。市场人士表示，本周开始这波行情在基本面和资金面预期推动下走暖幅度较大，但预期有待更多信息确认，机构落袋为安卖盘增多，致现券略有走弱。

--中国货币市场：七天回购续跌与隔夜价差收窄，资金走向仍看央行态度

中国银行间市场周三资金面维持宽裕局面，主要质押式回购利率 CNREPO=CFXS 仍涨跌不一，隔夜再次小升而七天续降，两者价差进一步收窄。

--中国公开市场：一级交易商今日可申报正/逆回购，以及三个月央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。

【外汇】

--中国外汇：外管局公开回应本轮贬值属“正常波动”，未来双向波动将成常态

针对最近人民币大幅贬值的原因，市场众说纷纭。中国国家外汇管理局周三首次公开解读称，近期人民币汇率走势是市场主体调整前期人民币交易策略的结果，而这次汇率波动幅度与发达和新兴市场货币的波动相比属于正常波动，不必过分解读。

--《焦点》离岸人民币整数关一一弃守，期权止损盘一触即发

离岸人民币过去一周近乎90度的急跌，是离岸市场2011年发展以来少见。市场多笃定目前跌势来自于政策面主导，然中国外有量化宽松（QE）退场，内有信贷隐忧下，亦有交易员忧虑这波调整会一发不可收拾，甚或诱发一波资本外流。

--中国汇市：人民币早盘创近七个月新低，但贬值势头露趋缓迹象

人民币兑美元即期周三早盘盘中继续创出近七个月新低，不过早盘贬值幅度仅数个点子，较昨日一天之内急贬282个点子明显放缓。中间价小幅走弱，但仅贬8个点子，显示央行主动引导人民币汇率贬值的力道亦在放缓。

--离岸人民币：中银新加坡分行两年点心债以3.3%定价，五年债为4%

根据销售文件，中国银行新加坡分行点心债周三定价，两年期债券票面利率3.3%，五年期债券为4.00%。

【证券/期货】

--《财经洞察》中国券商业效仿银行定期压力测试，经营杠杆提高后的必然

压力测试已成中国银行业惯例，但国内的证券公司亦即将进行压力测试的消息，令不少人备感诧异。其实，随着融资融券等资金中介业务规模的迅速扩张，国内券商经营杠杆率正逐步提高，对流动性风险进行控制对券商而言已是必然。

--《HOME专栏》中国金属进口荣景福祸掺半

中国铁矿石、镍矿石和铝土矿进口在1月创下纪录高位，精炼铜和精炼锌进口则分别达到纪录第二和第四高位。

--中国证券：上证所今年研究建设高收益蓝筹股板块，吸引长线资金入

中国上海证交所官方微博周三发布2014年上证所工作重点，其中包括研究建设高收益蓝筹股板块，推动完善相关会计政策、监管政策，使其成为吸引社保、保险、社会公益基金等各类长期资本入市实现保值增值的重要渠道。

--中国股市：沪综指收升结束四连跌，石化能源等权重股获拉抬

中国股市沪综指周三收升，结束四连跌。受石化、能源等权重股护盘拉升拉影响，股指午后翻红市场止跌反弹，但成交量明显萎缩。分析师指出，今日市场人气散淡，反弹缺乏成交量配合，料本次调整仍未结束。

--港股业绩：港交所去年净利按年上升11%，基本符合市场预期

亚洲最大交易所--香港交易及结算所有限公司周三称，2013年度净利按年增长11%，基本符合市场预期。

--中国个股：TCL集团战略转型互联网，力争五年内市值增三倍--报载

中国证券报周三报导，国内大型家电生产商TCL集团计划向互联网战略转型，并提出未来五年系列发展目标，例如将服务收入占比提高到一半；公司市值力争达到1,000亿元人民币，约为目前的四倍。

--中国企业：联想控股启动IPO前环保核查，H股整体上市渐行渐近

计划在2014年至2016年间在香港H股实现整体上市的中国联想控股，旗下企业近日已陆续启动IPO前的环保核查，这表明其H股上市渐行渐近。

--房地产仍是中国最“造富”行业--胡润

据胡润全球富豪榜，房地产去年依然是中国最“造富”的行业，尽管中国政府屡次努力调控过热的房价。

--中国钢铁：河北钢铁集团称新增产能超过关闭产能