《热点透视》日本债券投资者征战海外市场，可能再度铩羽而归

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 石冠兰

路透新加坡2月26日 - 日本债券投资者的最新海外之旅可能碰壁，就像去年夏天的出击一样铩羽而归。这不论对投资者还是对日本政府推高通胀的行动而言，都是个坏消息。

去年是美联储缩减刺激的言论，让寻求更好回报的日本投资者受挫回国的。就在日本央行宣布实施史无前例的刺激举措后不久，美联储预示其大规模的印钞措施行将告终，令市场受到惊吓。尽管日本通胀预期升高，但备受期待的日圆新钞潮涌进入全球债市的场景却从未实现。

现在新兴市场颓势又在威胁日本投资者的另一场海外之旅。尽管自2013年第四季以来，投资者再度冒险前往外国市场，但他们仍犹豫不决。截至12月的日本债市净流出资金规模的六个月均值为1.7万亿(兆)日圆，仅是2010年末欧债危机恶化之前水平的一半。

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日本投资者面临着艰难的选择。将资金放在海外，意味着直面新兴市场的恐惧。可若留在国内，10年期日本公债的收益率仅为0.6%，远不及已超过2%的长期通胀预估水平。进入国内股市是个迂回的办法，日本首相安倍晋三正推动该国最大的公共养老基金朝着这个方向转变。但其他债券投资者可能并没有这一选项。

投资者不愿意投资海外对日本央行而言也是个问题。如果日本资金忙着撤离国内债市，央行可能会更高兴些。日圆离开本国能够导致其贬值，推动出口获利增加，并有望令国内投资和薪资的持续上升。只要日本央行在吸纳公债，那就不必担心出现无序抛售。政府未偿还债务中，约有15%已掌握在央行手中。