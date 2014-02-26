澳新汇市：澳新货币回吐近期涨幅，人民币跌势令市场趋于谨慎

中国企业：滴滴出行将筹集50亿美元，用于海外扩张
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
市场猜测中国央行推动了人民币贬值，旨在为进一步改革做准备，包括扩大人民币汇率浮动区间。
不过，澳新货币都对过去几天的人民币走软表现出了韧性，虽然人民币波动较大 ，但澳新货币反应温和。
澳元下一焦点为周四的澳洲企业支出，市场关注资源行业以外的企业活动是否回暖。
分析师预计，第四季数据继上季度大增后将持稳。
新西兰元兑美元 报约0.8322美元，在境外市场触及的高点0.8345美元附近盘整。
新西兰元开始在0.83美元附近积聚支撑力量，即一目均衡云区顶部；若成功突破阻力0.8356美元，将上看1月高点0.8433美元。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王新亚/朱晓军；审校 龚芳/张荻)
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选