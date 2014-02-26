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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 10:27 BJT

澳新汇市：澳新货币回吐近期涨幅，人民币跌势令市场趋于谨慎

市场猜测中国央行推动了人民币贬值，旨在为进一步改革做准备，包括扩大人民币汇率浮动区间。

不过，澳新货币都对过去几天的人民币走软表现出了韧性，虽然人民币波动较大 ，但澳新货币反应温和。

澳元下一焦点为周四的澳洲企业支出，市场关注资源行业以外的企业活动是否回暖。

分析师预计，第四季数据继上季度大增后将持稳。

新西兰元兑美元 报约0.8322美元，在境外市场触及的高点0.8345美元附近盘整。

新西兰元开始在0.83美元附近积聚支撑力量，即一目均衡云区顶部；若成功突破阻力0.8356美元，将上看1月高点0.8433美元。(完)

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