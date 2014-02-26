台湾股市：盘中上涨，宏达电及电子股领涨

中国企业：滴滴出行将筹集50亿美元，用于海外扩张
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透台北2月26日 - 台湾股市周三盘中上涨0.39%，电子股和智能手机厂商宏达电 领涨。宏达电跳涨6.06%。
0202GMT时，台湾加权股价指数 上涨33.35点至8,608.97点，涨幅领先多数亚股和全球股市。上交易台股小涨0.18%。
电子类指数 涨0.45%。宏达电在巴塞隆纳世界移动通信大会(MWC)上推出两款新的中阶手机后，重获投资者青睐，股价大涨。
电脑及周设类指数 亦升0.66%。
元大金 下跌0.31%。其旗下子公司将参与韩国法院对东洋证券控制性持股的标售案，标售结果将待法院正式公布。 (完)
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透香港4月27日 - 花旗银行周四发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。
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