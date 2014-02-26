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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 10:22 BJT

台湾股市：盘中上涨，宏达电及电子股领涨

路透台北2月26日 - 台湾股市周三盘中上涨0.39%，电子股和智能手机厂商宏达电 领涨。宏达电跳涨6.06%。

0202GMT时，台湾加权股价指数 上涨33.35点至8,608.97点，涨幅领先多数亚股和全球股市。上交易台股小涨0.18%。

电子类指数 涨0.45%。宏达电在巴塞隆纳世界移动通信大会(MWC)上推出两款新的中阶手机后，重获投资者青睐，股价大涨。

电脑及周设类指数 亦升0.66%。

元大金 下跌0.31%。其旗下子公司将参与韩国法院对东洋证券控制性持股的标售案，标售结果将待法院正式公布。 (完) 　　
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